Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября
Во вторник, 18 ноября, в Украине продолжат действовать отключение электроэнергии по графику
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей в объеме от 1,5 до 4 очередей;
- с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.
В "Укрэнерго" отметили, что объемы ограничений и время их применения в течение суток могут изменяться.
Как сообщалось, в октябре компания ДТЭК вернула свет почти 3 миллионам семей. В частности, на Донетчине в октябре удалось восстановить электричество для 832,6 тысячи жилищ местных жителей, в Киеве – 803,5 тысячи, на Днепропетровщине – почти 800 тысяч, в Одесской области – 456,9 тысячи, в Киевской области – почти 70 тысяч.
Украинцы могут зарабатывать на собственных генераторах: Минцифры запустило новую инициативуВсе новости »
10 ноября 2025, 17:54Графики отключений света останутся до конца отопительного сезона, - нардеп Нагорняк
10 ноября 2025, 15:10Отключение света в Украине: в Укрэнерго рассказали, какая ситуация в энергосистеме
10 ноября 2025, 11:55
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Энергоатом потратил 210 млн грн на оккупированную Запорожскую АЭС в 2025 году
17 ноября 2025, 22:01В Харькове 55-летний водитель троллейбуса потерял сознание и врезался в остановку: состояние пострадавшего
17 ноября 2025, 21:44Корейские ученые изобрели новый способ обновления зубной эмали: какая стоимость
17 ноября 2025, 21:25Подозреваемый по "делу Энергоатома" Басов обжалует решение о содержании под стражей и залог в 40 млн грн
17 ноября 2025, 21:05В Херсонской области фермер обнаружил обломки беспилотника: взрывотехники ликвидировали опасные боеприпасы
17 ноября 2025, 20:41Пришел за отсрочкой, но был мобилизован: что решил суд
17 ноября 2025, 20:15В правительстве предлагают создать должность координатора по борьбе с антисемитизмом
17 ноября 2025, 19:33В Днепропетровской области мужчина убил свою 86-летнюю мать во время конфликта
17 ноября 2025, 19:15Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области
17 ноября 2025, 19:12Стало известно, когда Умеров вернется в Украину
17 ноября 2025, 18:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »