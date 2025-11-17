Стало известно, как будут отключать свет 18 ноября

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 18 ноября, в Украине продолжат действовать отключение электроэнергии по графику

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра будут действовать следующие ограничения:

с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей в объеме от 1,5 до 4 очередей;

с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

В "Укрэнерго" отметили, что объемы ограничений и время их применения в течение суток могут изменяться.

Как сообщалось, в октябре компания ДТЭК вернула свет почти 3 миллионам семей. В частности, на Донетчине в октябре удалось восстановить электричество для 832,6 тысячи жилищ местных жителей, в Киеве – 803,5 тысячи, на Днепропетровщине – почти 800 тысяч, в Одесской области – 456,9 тысячи, в Киевской области – почти 70 тысяч.