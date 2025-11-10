Фото из открытых источников

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews .

В Укрэнерго сообщили, что на 9 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,9% выше, чем в предыдущий день – в субботу, 8 ноября. Поэтому энергетики призывают граждан бережливо потреблять электроэнергию сейчас. Кроме того, сейчас идет ликвидация последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

"Из-за обусловленной последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме – сегодня применяются меры ограничения потребления. До конца суток в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений объемом от 2 до 4 очередей. Также в регионах, где применяются почасовые обесточивания, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса".

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.