Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
У вівторок, 18 листопада, в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".
Завтра діятимуть наступні обмеження:
- з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг;
- з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.
В "Укренерго" зазначили, що обсяги обмежень і час їх застосування протягом доби можуть змінюватись.
Як повідомлялось, у жовтні компанія ДТЕК повернула світло майже 3 мільйонам родин. Зокрема на Донеччині в жовтні вдалося відновити електрику для 832,6 тисяч осель місцевих жителів, у Києві – 803,5 тисяч, на Дніпропетровщині – майже 800 тисяч, на Одещині – 456,9 тисяч, на Київщині – майже 70 тисяч.
