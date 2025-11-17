Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 18 листопада, в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".

Завтра діятимуть наступні обмеження:

з 00:00 до 23:59 графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг;

з 00:00 до 23:59 графіки обмеження потужності для промисловості.

В "Укренерго" зазначили, що обсяги обмежень і час їх застосування протягом доби можуть змінюватись.

Як повідомлялось, у жовтні компанія ДТЕК повернула світло майже 3 мільйонам родин. Зокрема на Донеччині в жовтні вдалося відновити електрику для 832,6 тисяч осель місцевих жителів, у Києві – 803,5 тисяч, на Дніпропетровщині – майже 800 тисяч, на Одещині – 456,9 тисяч, на Київщині – майже 70 тисяч.