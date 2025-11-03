В октябре ДТЭК вернул свет почти 3 миллионам семей

иллюстративное фото: из открытых источников

В течение октября энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию почти 3 миллионам семей после обстрелов

Как сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

В компании отмечают, что в прошлом месяце враг продолжал атаковать мирные города и села чуть ли не ежедневно.

"Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени энергетикам "ДТЭК Сети" удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2 тысяч населенных пунктов и возобновить электроснабжение для почти 3 млн домов украинцев", – говорится в сообщении.

В частности, на Донетчине в октябре удалось восстановить электричество для 832,6 тысячи жилищ местных жителей, в Киеве – 803,5 тысячи, на Днепропетровщине – почти 800 тысяч, в Одесской области – 456,9 тысячи, в Киевской области – почти 70 тысяч.

Как сообщалось, в Укрэнерго предупредили об ограничении электроснабжения на 4 ноября. Причиной послужили последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.