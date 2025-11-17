В Украине начали автоматически взимать налоговые долги

иллюстративное фото: из открытых источников

Запуск автоматизированной системы уже позволил взыскать более 100 млн грн налогового долга с юридических лиц

Как передает RegioNews, об этом сообщила и. о. Главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, речь идет об автоматическом взыскании налогового долга с юридических лиц с использованием электронных платежных инструкций.

"До запуска этой системы, например, налоговый долг учитывался по предприятию. Мы направляли бумажную платежную инструкцию в банк, где открыт счет у должника, чтобы взыскать. И начиналась история: то средств нет, то другие сложности", – отметила Карнаух.

Новая система полностью изменяет подход – теперь все происходит автоматически и прозрачно.

"Все сгенерировано, сформировано, связано между собой. Кнопочку нажали, через казну полетело в финансовое учреждение. На счету есть – стянули", – отметила глава ведомства.

Новая система минимизирует человеческий фактор, ускоряет процесс и усиливает эффективность борьбы с налоговой задолженностью.

