18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
17 листопада 2025, 18:34

В Україні почали автоматично стягувати податкові борги

17 листопада 2025, 18:34
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юридичних осіб

Як передає RegioNews, про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій.

"До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі", – зазначила Карнаух.

Нова система повністю змінює підхід – тепер усе відбувається автоматично та прозоро.

"Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули", – зазначила очільниця відомства.

Нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.

Як повідомлялось, нові податкові правила можуть ускладнити продаж уживаних речей для мільйонів українців і вплинути на онлайн-торгівлю. Відповідний законопроект, нібито узгоджений із нормами ЄС, суттєво відрізняється від європейської практики.

