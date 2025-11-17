В письме фон дер Ляен лидерам ЕС предусмотрено, что война в Украине закончится в 2026 году - СМИ

В письме президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляен к лидерам государств Европейского Союза, датированному 17 ноября, отмечено, что война в Украине должна завершиться в конце 2026 года

Информацию обнародовало издание Европейская правда, получившая копию документа, передает RegioNews.

Согласно документу, при планировании финансовой помощи Украине на 2026 и 2027 годы Европейская Комиссия исходила из предположения, что конфликт завершится в последнем квартале 2026 года. Это повлияло на оценку дефицита финансирования Украины, которое, по прогнозам Международного валютного фонда, будет оставаться значительным даже при полной реализации всех предоставленных международных пособий.

"Масштаб дефицита финансирования значительный. При условии, что война завершится в конце 2026 года, Украина все равно столкнется с огромной нехваткой финансирования, которую невозможно преодолеть без привлечения нового внешнего капитала", – говорится в письме фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии также подчеркнула важность решения вопроса финансирования на ближайшие годы. Она вспомнила обязательство Европейского совета, принятое в октябре, о поддержке Украины в плане финансирования на 2026-2027 годы, в частности для покрытия военных и оборонных нужд.

В письме определены четыре основных принципа предоставления финансовой помощи Украине:

Скорость доступа к финансированию: первые выплаты должны быть произведены в начале второго квартала 2026 года.

Отсутствие дополнительной фискальной нагрузки в Украину.

Гибкость финансирования, чтобы можно было учесть изменения в потребностях Украины на 2026-2027 годы.

Справедливое распределение финансового бремени среди международных партнеров ЕС.

Зеленский и Макрон подписали важный документ об усилении обороны Украины. Это произошло в понедельник, 17 ноября.