17 листопада 2025, 17:34

У листі фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачено, що війна в Україні закінчиться 2026 року – ЗМІ

17 листопада 2025, 17:34
У листі президента Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу, датованому 17 листопада, зазначено, що війна в Україні має завершитися наприкінці 2026 року

Інформацію оприлюднило видання Європейська правда, яке отримало копію документа, передає RegioNews.

Згідно з документом, при плануванні фінансової допомоги Україні на 2026 та 2027 роки, Європейська Комісія виходила з припущення, що конфлікт завершиться в останньому кварталі 2026 року. Це вплинуло на оцінку дефіциту фінансування України, яке, за прогнозами Міжнародного валютного фонду, залишатиметься значним навіть за умови повної реалізації всіх наданих міжнародних допомог.

"Масштаб дефіциту фінансування є значним. За умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року, Україна все одно стикнеться з величезною нестачею фінансування, яку неможливо подолати без залучення нового зовнішнього капіталу", – йдеться в листі фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також підкреслила важливість вирішення питання фінансування на найближчі роки. Вона згадала зобов'язання Європейської ради, ухвалене в жовтні, щодо підтримки України в плані фінансування на 2026–2027 роки, зокрема для покриття військових та оборонних потреб.

У листі визначено чотири основні принципи надання фінансової допомоги Україні:

  • Швидкість доступу до фінансування: перші виплати повинні бути здійснені на початку другого кварталу 2026 року.
  • Відсутність додаткового фіскального навантаження на Україну.
  • Гнучкість фінансування, щоб можна було врахувати зміни у потребах України на 2026–2027 роки.
  • Справедливий розподіл фінансового тягаря серед міжнародних партнерів ЄС.

Як повідомлялось, Зеленський і Макрон підписали важливий документ про посилення оборони України. Це сталось у понеділок, 17 листопада.

