Зеленский и Макрон подписали важный документ об усилении обороны Украины
Президенты Украины Владимир Зеленский и Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию об усилении обороноспособности Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Европейская правда".
Как отмечается, декларация касается "сотрудничества в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования".
Напомним, визит украинского лидера во Францию был анонсирован еще на прошлой неделе. Сообщалось, что темой разговора президентов будет ряд вопросов двустороннего сотрудничества.
Как сообщалось, Франция передала Украине 280 км рыболовных сеток для защиты от дронов. Инициативу организовали французские рыбаки и благотворители.
