За неделю украинские пограничники уничтожили 434 оккупанта и более 150 единиц вражеской техники

В течение недели, с 10 по 16 ноября 2025 года, бойцы Государственной пограничной службы уничтожили 434 захватчика, 228 ранили, еще 2 взяли в плен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Также украинские пограничники подвели 6 танков, 3 РСЗО, 3 САУ, 1 БМП и 11 ББА. Кроме того, поразили 128 ед. автомобильной техники, 6 наземных роботизированных комплексов и 1 маломерное плавсредство.

Кроме того, они уничтожили 6 орудий, 4 миномета, 133 средства связи и видеонаблюдения, 16 средств РЭР и РЭБ, 3 системы видеонаблюдения.

Поразили 652 укрытия и позиций личного состава окупантов, 11 складов с горюче-смазочными материалами, боеприпасами и имуществом и 2 моста.

Также военнослужащие Госпогранслужбы вместе с другими составляющими Сил обороны приземлили 621 вражеских БпЛА (в т.ч. 44 типа shahed и гербера).

Как сообщалось, в октябре этого года пограничники пресекли 34 попытки предоставления взяток. В общей сложности это почти 345 тысяч гривен.