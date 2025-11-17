18:43  17 листопада
17 листопада 2025, 17:15

Україна придбає 100 французьких винищувачів вартістю 100-150 млн євро за одиницю

17 листопада 2025, 17:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Зеленський і Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Президента України.

Як зазначається, Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Цей документ дасть Україні змогу придбати військове обладнання французької оборонної промислової та технологічної бази для модернізації вітчизняних Збройних Сил.

Передусім ідеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря – повітря" та авіабомби.

Зазначимо, Dassault Rafale – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Вартість одиниці становить 100-150 млн євро залежно від модифікації.

Як повідомлялось, Зеленський і Макрон підписали важливий документ про посилення оборони України. Це сталось у понеділок, 17 листопада.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
