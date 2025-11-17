Україна придбає 100 французьких винищувачів вартістю 100-150 млн євро за одиницю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Зеленський і Макрон підписали документ, що дає Україні змогу придбати 100 літаків Rafale

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс Президента України.

Як зазначається, Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Цей документ дасть Україні змогу придбати військове обладнання французької оборонної промислової та технологічної бази для модернізації вітчизняних Збройних Сил.

Передусім ідеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря – повітря" та авіабомби.

Зазначимо, Dassault Rafale – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Вартість одиниці становить 100-150 млн євро залежно від модифікації.

Як повідомлялось, Зеленський і Макрон підписали важливий документ про посилення оборони України. Це сталось у понеділок, 17 листопада.