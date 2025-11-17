За тиждень українські прикордонники знищили 434 окупанта і понад 150 одиниць ворожої техніки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Упродовж тижня, з 10 по 16 листопада 2025 року, бійці Державної прикордонної служби знищили 434 загарбників, 228 поранили, ще 2 взяли у полон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також українські прикордонники підбили 6 танків, 3 РСЗВ, 3 САУ, 1 БМП та 11 ББА. Окрім того, уразили 128 од. автомобільної техніки, 6 наземних роботизованих комплексів та 1 маломірний плавзасіб.

Крім того, вони знищили 6 гармат, 4 міномети, 133 засоби зв’язку та відеоспостереження, 16 засобів РЕР та РЕБ, 3 системи відеоспостереження.

Уразили 652 укриття і позицій особового складу окупантів, 11 складів з пально-мастильними матеріалами, боєприпасами та майном та 2 мости.

Також військовослужбовці Держприкордонслужби разом з іншими складовими Сил оборони приземлили 621 ворожих БпЛА (у т.ч. 44 типу "shahed" та "гербера").

