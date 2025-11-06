Фото: Госпогранслужба

В октябре этого года пограничники пресекли 34 попытки предоставления взяток. В общей сложности это сумма почти на 345 тысяч гривен

Об этом сообщает Государственная миграционная служба, передает RegioNews.

В октябре было три случая возможного нарушения. При этом отмечают, что с начала военного положения пресекли 1826 попыток подкупа. В общей сложности это сумма свыше 22,8 миллиона гривен. Материалы передали правоохранителям.

"Государственная пограничная служба Украины последовательна в соблюдении принципов законности, добродетели и нулевой толерантности к коррупции. Вместе строим ответственную и безопасную Украину", - отметили в ГНСУ.

Напомним, ранее в Кировоградской области разоблачили женщину, которая организовала фиктивное "брачное агентство" для уклонения от службы . Она предлагала мужчинам призывного возраста оформить брак за 8 тысяч долларов, чтобы беспрепятственно уехать за границу.