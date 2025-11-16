13:13  16 листопада
Після гри ветеранів у Луцьку помер колишній гравець збірної України
09:39  16 листопада
У Хмельницькому знайшли левицю-втікачку: поліція відкрила справу
17:56  15 листопада
Дощі та місцями мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 16 листопада
16 листопада 2025, 10:16

Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 176 БпЛА

16 листопада 2025, 10:16
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 176 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими 

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 139 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати прицільних ударів по цивільній інфраструктурі на півдні Одещини. Вночі 16 листопада окупанти знову атакували регіон ударними безпілотниками. Уламками та вибуховими хвилями були пошкоджені енергетичні об'єкти, зокрема й сонячна електростанція.

Україна війна російська армія росіяни ППО ракета БПЛА
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
