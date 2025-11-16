Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер-М" та 176 БпЛА

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 листопада російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М з Ростовської області та 176 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та іншими

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 139 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати прицільних ударів по цивільній інфраструктурі на півдні Одещини. Вночі 16 листопада окупанти знову атакували регіон ударними безпілотниками. Уламками та вибуховими хвилями були пошкоджені енергетичні об'єкти, зокрема й сонячна електростанція.