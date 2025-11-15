В Кировоградской и Черкасской областях задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего: преступление раскрыли за сутки

Полицейские Кировоградской и Черкасской областей оперативно установили и задержали подозреваемого в жестоком убийстве военнослужащего, скрывшегося после поездки покупать авто. Правоохранители сработали максимально быстро — преступление было раскрыто менее чем за сутки

Об этом сообщает заместитель главки Нацполиции Андрей Небитов, передает RegioNews.

В полицию обратилась мать воина, уехавшего осматривать старенький ВАЗ и перестал выходить на связь. Впоследствии его тело нашли в лесополосе на границе двух областей с огнестрельным ранением.

Как установили оперативники, выжившего на фронте защитника заманили в ловушку под видом продажи автомобиля. Ради денег его хладнокровно застрелил 50-летний житель Кировоградщины, ранее судимый.

В 2017 году мужчину уже привлекали к ответственности за незаконное хранение оружия – тогда он объяснял, что носит пистолет "для самозащиты". На этот раз оружие он использовал для разбойного нападения и убийства.

