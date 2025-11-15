На Кіровоградщині та Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця: злочин розкрили за добу

Поліцейські Кіровоградської та Черкаської областей оперативно встановили та затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві військовослужбовця, який зник після поїздки купувати авто. Правоохоронці спрацювали максимально швидко — злочин було розкрито менше ніж за добу

Про це повідомляє заступник головки Нацполіції Андрій Нєбитов, передає RegioNews.

До поліції звернулася мати воїна, який поїхав оглядати старенький ВАЗ і перестав виходити на зв’язок. Згодом його тіло знайшли у лісосмузі на межі двох областей — з вогнепальним пораненням.

Як встановили оперативники, захисника, який вижив на фронті, заманили у пастку під виглядом продажу автомобіля. Заради грошей його холоднокровно застрелив 50-річний житель Кіровоградщини, раніше судимий.

У 2017 році чоловіка вже притягували до відповідальності за незаконне зберігання зброї — тоді він пояснював, що носить пістолет "для самозахисту". Цього разу зброю він використав для розбійного нападу та вбивства.

