Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2022 года на улице Сергея Королева. Родственник, пришедший навестить пенсионерку, нашел ее мертвой. У нее на теле были следы от многочисленных ножевых ранений.

Правоохранители выяснили, что накануне в пенсионерку приходила знакомая. Между ними произошла ссора. Тогда гостя схватила нож и нанесла хозяйке много ударов. От травм пенсионерка скончалась на месте.

"После совершенного преступления нападавшая скрылась, однако была оперативно задержана сотрудниками полиции. Установлено, что женщина только за неделю до преступления освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за убийство", — говорится в материале правоохранителей.

Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины , подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.