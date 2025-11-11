17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 17:05

На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с 69-летней пенсионеркой

11 ноября 2025, 17:05
Фото: Нацполиция
В Павлограде вынесли приговор женщине, убившей пенсионерку. Она нанесла жертве десятки ножевых ранений

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла летом 2022 года на улице Сергея Королева. Родственник, пришедший навестить пенсионерку, нашел ее мертвой. У нее на теле были следы от многочисленных ножевых ранений.

Правоохранители выяснили, что накануне в пенсионерку приходила знакомая. Между ними произошла ссора. Тогда гостя схватила нож и нанесла хозяйке много ударов. От травм пенсионерка скончалась на месте.

"После совершенного преступления нападавшая скрылась, однако была оперативно задержана сотрудниками полиции. Установлено, что женщина только за неделю до преступления освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за убийство", — говорится в материале правоохранителей.

Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Житомирской области конфликт между двумя знакомыми завершился трагически. Полиция расследует обстоятельства смерти 47-летнего мужчины , подозреваемым в убийстве является 20-летний знакомый погибшего, покинувшего место происшествия.

11 ноября 2025
