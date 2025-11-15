Масштабный сбой в Дії: сервис не загружается, пользователи видят ошибку
Сегодня многие украинцы сообщают о проблемах с работой приложения «Дія» — сервис не загружается, при попытке входа или доступа к документам появляется сообщение «К сожалению, произошла ошибка»
Об этом сообщают пользователи в соцсетях, передает RegioNews.
Предварительная версия причины — большая нагрузка из-за старта программы "Зимней поддержки", когда граждане подают заявки на выплату в 1 000 гривен, которая стартовала именно сегодня.
Пока официальные комментарии от Министерства цифровой трансформации или команды "Дія" относительно этой конкретной ситуации пока отсутствуют.
Напомним, с 15 ноября 2025 года украинцы могут подать заявку на единовременную выплату в размере 1 000 гривен в рамках правительственной программы "Зимней поддержки".
