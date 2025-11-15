В Украине стартует "Зимняя поддержка": уже с сегодняшнего дня можно получить 1 000 гривен от государства

С 15 ноября 2025 года украинцы могут подать заявку на единовременную выплату в размере 1 000 гривен в рамках правительственной программы «Зимней поддержки»

Об этом передает RegioNews.

Получить средства можно на банковскую карту или наличными через Укрпочту, если вы не пользуетесь банковским счетом.

Родители могут подать заявку за своих детей, поэтому выплата распространяется и на несовершеннолетних.

Программа действует для всех украинцев, находящихся на территории Украины.

Выделенные средства можно потратить на:

лекарства,

украинские книги,

продукты украинского производства,

оплату коммунальных услуг,

услуги почты,

благотворительность,

помощь ВСУ.

Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года.

В госбюджете заложили средства примерно на 10 миллиардов гривен, а правительство ожидает, что заявку подадут около 10 миллионов украинцев.

Ранее сообщалось, что правительство готовит запуск программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату 1 000 грн для каждого гражданина, находящегося в Украине.