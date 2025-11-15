14:21  15 ноября
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
16:04  14 ноября
На Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно уехать за границу
15:12  14 ноября
В Киеве правоохранители задержали главу политической партии на взятке в 160 00 долларов
UA | RU
UA | RU
15 ноября 2025, 10:17

В Украине стартует "Зимняя поддержка": уже с сегодняшнего дня можно получить 1 000 гривен от государства

15 ноября 2025, 10:17
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

С 15 ноября 2025 года украинцы могут подать заявку на единовременную выплату в размере 1 000 гривен в рамках правительственной программы «Зимней поддержки»

Об этом передает RegioNews.

Получить средства можно на банковскую карту или наличными через Укрпочту, если вы не пользуетесь банковским счетом.

Родители могут подать заявку за своих детей, поэтому выплата распространяется и на несовершеннолетних.

Программа действует для всех украинцев, находящихся на территории Украины.

Выделенные средства можно потратить на:

  • лекарства,
  • украинские книги,
  • продукты украинского производства,
  • оплату коммунальных услуг,
  • услуги почты,
  • благотворительность,
  • помощь ВСУ.

Прием заявок продлится до 15 декабря 2025 года.

В госбюджете заложили средства примерно на 10 миллиардов гривен, а правительство ожидает, что заявку подадут около 10 миллионов украинцев.

Ранее сообщалось, что правительство готовит запуск программы "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату 1 000 грн для каждого гражданина, находящегося в Украине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
помощь зима поддержка
Правительство запустило программу "Зимняя поддержка": каждый украинец получит 1 000 грн
13 ноября 2025, 21:07
В Харьковской области ветеранский бизнес может получить компенсацию за приобретенные товары
13 ноября 2025, 12:59
Елена Шуляк: Государство создает условия, чтобы родители могли одновременно работать и воспитывать детей
13 ноября 2025, 11:13
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Зеленский анонсировал новые элементы "Зимней поддержки"
15 ноября 2025, 14:21
В Хмельницкой области ищут льва, который выбрался из вольера зоопарка
15 ноября 2025, 14:19
В Кировоградской и Черкасской областях задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего: преступление раскрыли за сутки
15 ноября 2025, 13:53
Украинские подразделения оставили Нововасиловское и отошли на более выгодные позиции — Силы обороны юга
15 ноября 2025, 13:29
В больнице скончалась вдова ликвидатора аварии на ЧАЭС: количество жертв обстрела Киева возросло до семи
15 ноября 2025, 12:51
В Черниговской области россияне ударили по частному двору в Корюковском районе
15 ноября 2025, 12:30
Тимур Миндич выехал из Украины на вип-такси – "Схемы"
15 ноября 2025, 11:53
На Сумщине за сутки в результате вражеских обстрелов пострадали шесть человек
15 ноября 2025, 11:25
На Троещине разрушен шахедом дом, где жили работники ЧАЭС: среди пострадавших вдова героя и ликвидаторы
15 ноября 2025, 11:02
Масштабный сбой в Дії: сервис не загружается, пользователи видят ошибку
15 ноября 2025, 10:31
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »