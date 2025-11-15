Масштабний збій у Дії: сервіс не завантажується, користувачі бачать помилку
Сьогодні багато українців повідомляють про проблеми із роботою додатку «Дія» — сервіс не завантажується, при спробі входу чи доступу до документів з’являється повідомлення «На жаль, сталася помилка»
Про це повідомляють користувачі у соцмережах, передає RegioNews.
Попередня версія причини — великий навантаження через старту програми "Зимової підтримки", коли громадяни подають заявки на виплату у 1 000 гривень, що стартувала саме сьогодні.
Наразі офіційні коментарі від Міністерства цифрової трансформації чи команди "Дія" щодо цієї конкретної ситуації поки відсутні.
Нагадаємо, з 15 листопада 2025 року українці можуть подати заявку на одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень у межах урядової програми "Зимової підтримки".
