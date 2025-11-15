14:21  15 листопада
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2025, 10:17

В Україні стартує "Зимова підтримка": вже відсьогодні можна отримати 1 000 гривень від держави

15 листопада 2025, 10:17
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

З 15 листопада 2025 року українці можуть подати заявку на одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень у межах урядової програми «Зимової підтримки»

Про це передає RegioNews.

Отримати кошти можна на банківську карту або готівкою через Укрпошту, якщо ви не користуєтеся банківським рахунком.

Батьки можуть подати заявку за своїх дітей, тож виплата поширюється й на неповнолітніх.

Програма діє для всіх українців, які перебувають на території України.

Виділені кошти можна витратити на:

  • ліки,
  • українські книги,
  • продукти українського виробництва,
  • оплату комунальних послуг,
  • послуги пошти,
  • благодійність,
  • допомогу ЗСУ.

Прийом заявок триватиме до 15 грудня 2025 року.

У держбюджеті заклали кошти приблизно на 10 мільярдів гривень, а уряд очікує, що заявку подадуть близько 10 мільйонів українців.

Раніше повідомлялось, що уряд готує запуск програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату 1 000 грн для кожного громадянина, що перебуває в Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
допомога зима підтримка
Уряд запустив програму "Зимова підтримка": кожен українець отримає 1 000 грн
13 листопада 2025, 21:07
На Харківщині ветеранський бізнес може отримати компенсацію за придбані товари
13 листопада 2025, 12:59
Олена Шуляк: Держава створює умови, щоб батьки могли одночасно працювати й виховувати дітей
13 листопада 2025, 11:13
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
В Україні очікується зростання цін на продукти перед зимовими святами — прогноз економіста
15 листопада 2025, 14:59
Зеленський анонсував нові елементи "Зимової підтримки"
15 листопада 2025, 14:21
На Хмельниччині шукають лева, який вибрався з вольєра зоопарку
15 листопада 2025, 14:19
На Кіровоградщині та Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця: злочин розкрили за добу
15 листопада 2025, 13:53
Українські підрозділи залишили Нововасилівське та відійшли на вигідніші позиції — Сили оборони півдня
15 листопада 2025, 13:29
У лікарні померла вдова ліквідатора аварії на ЧАЕС: кількість жертв обстрілу Києва зросла до семи
15 листопада 2025, 12:51
На Чернігівщині росіяни вдарили по приватному подвір’ю у Корюківському районі
15 листопада 2025, 12:30
Тимур Міндіч виїхав з України на віп-таксі – "Схеми"
15 листопада 2025, 11:53
На Сумщині за добу внаслідок ворожих обстрілів постраждали шестеро людей
15 листопада 2025, 11:25
На Троєщині зруйнований шахедом будинок, де жили працівники ЧАЕС: серед постраждалих — вдова героя та ліквідатори
15 листопада 2025, 11:02
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »