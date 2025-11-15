В Україні стартує "Зимова підтримка": вже відсьогодні можна отримати 1 000 гривень від держави

З 15 листопада 2025 року українці можуть подати заявку на одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень у межах урядової програми «Зимової підтримки»

Про це передає RegioNews.

Отримати кошти можна на банківську карту або готівкою через Укрпошту, якщо ви не користуєтеся банківським рахунком.

Батьки можуть подати заявку за своїх дітей, тож виплата поширюється й на неповнолітніх.

Програма діє для всіх українців, які перебувають на території України.

Виділені кошти можна витратити на:

ліки,

українські книги,

продукти українського виробництва,

оплату комунальних послуг,

послуги пошти,

благодійність,

допомогу ЗСУ.

Прийом заявок триватиме до 15 грудня 2025 року.

У держбюджеті заклали кошти приблизно на 10 мільярдів гривень, а уряд очікує, що заявку подадуть близько 10 мільйонів українців.

Раніше повідомлялось, що уряд готує запуск програми "Зимова підтримка", яка передбачає одноразову виплату 1 000 грн для кожного громадянина, що перебуває в Україні.