17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 21:50

На фронті загинув харківський художник і поет Сергій Науменко

14 листопада 2025, 21:50
Фото: Сергій Науменко. Instagram/stnaumenko
Харківський художник і поет Сергій Науменко загинув на фронті після участі у контрнаступі на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Харківський художник та поет Сергій Науменко загинув на фронті, повідомляють його колеги та спільнота "Літературного SLAM". У цивільному житті він був відомий серед літературної спільноти та учасників слему, а його творчість поєднувала поезію та образотворче мистецтво.

Сергій Науменко вступив до лав Збройних сил України у 2023 році. Він брав участь у контрнаступі на запорізькому напрямку та під час бойових дій отримав поранення. Про обставини його загибелі наразі відомо, що трагічний випадок стався на фронті.

Колеги та друзі Сергія у соцмережах висловлюють шок і сум. Вони відзначають його активну участь у літературному житті, енергійність та творчий підхід до всього, що він робив. Спільнота "Літературного SLAM" зазначила, що важко повірити у втрату, адже він завжди був активним і творчим, наче його смерть – це лише чергова мистецька витівка.

Прощання з Сергієм Науменком відбудеться 15 листопада о 13:00 у селі Довгий Войнилів, Львівська область. Місцеві мешканці та друзі мають змогу попрощатися з митцем, який поєднував у своїй творчості поезію та образотворче мистецтво.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України з орденом "Золота Зірка" фермеру з Херсонщини Олександру Гордієнку. Чоловік не мав військової підготовки, але самотужки розміновував поля та збивав ворожі дрони, поки це не коштувало йому життям.

загибель фронт Львівська область художник поет прощання
07 серпня 2025
