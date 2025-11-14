Фото: Сергій Науменко. Instagram/stnaumenko

Харківський художник і поет Сергій Науменко загинув на фронті після участі у контрнаступі на Запорізькому напрямку

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Харківський художник та поет Сергій Науменко загинув на фронті, повідомляють його колеги та спільнота "Літературного SLAM". У цивільному житті він був відомий серед літературної спільноти та учасників слему, а його творчість поєднувала поезію та образотворче мистецтво.

Сергій Науменко вступив до лав Збройних сил України у 2023 році. Він брав участь у контрнаступі на запорізькому напрямку та під час бойових дій отримав поранення. Про обставини його загибелі наразі відомо, що трагічний випадок стався на фронті.

Колеги та друзі Сергія у соцмережах висловлюють шок і сум. Вони відзначають його активну участь у літературному житті, енергійність та творчий підхід до всього, що він робив. Спільнота "Літературного SLAM" зазначила, що важко повірити у втрату, адже він завжди був активним і творчим, наче його смерть – це лише чергова мистецька витівка.

Прощання з Сергієм Науменком відбудеться 15 листопада о 13:00 у селі Довгий Войнилів, Львівська область. Місцеві мешканці та друзі мають змогу попрощатися з митцем, який поєднував у своїй творчості поезію та образотворче мистецтво.

