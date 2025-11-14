Стало известно, как украинцам будут отключать свет 15 ноября
В субботу, 15 ноября, будут действовать графики отключения света. Ограничения будут более мягкими
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра в Украине будут действовать следующие ограничения:
- с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света в объеме от 1,5 до 3,5 очередей.
- с 00:00 до 23:59 для индустрии будут действовать графики ограничений мощности.
В компании отметили, что в течение дня объем и время применения ограничений могут изменяться.
Напомним, связь и мобильный интернет будут работать лучше во время отключения света. Это подтвердили в Минцифре.
