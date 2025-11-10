Известный в Украине производитель железной руды остановил производство из-за российских обстрелов

фото: gmk.center

Компания Ferrexpo временно приостановила производство на Еристовском и Полтавском горно-обогатительных комбинатах после российских атак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

"Ракетные удары получили энергетические объекты в городе Горишние Плавни, где расположены производственные мощности Ferrexpo, а также в соседнем промышленном городе Кременчуг", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа дочерних компаний группы – Ferrexpo Poltava Mining и Ferrexpo Yeristovo Mining остановлена.

Напомним, Ferrexpo AG – это группа компаний, основные активы которой – несколько производителей железной руды в Полтавской области Украины. Группа зарегистрирована в Швейцарии, входит в FTSE 250 Index.

