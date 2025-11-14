17:12  14 листопада
14 листопада 2025, 18:39

Стало відомо, як українцям відключатимуть світло 15 листопада

14 листопада 2025, 18:39
фото: tsn.ua
У суботу, 15 листопада, діятимуть графіки відключень світла. Обмеження будуть більш м'якими

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укренерго".

Завтра в Україні діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 3,5 черг.
  • з 00:00 до 23:59 для промисловості діятимуть графіки обмежень потужності.

У компанії зауважили, що протягом дня обсяг і час застосування обмежень можуть змінювати.

Нагадаємо, зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла. Це підтвердили у Мінцифри.

