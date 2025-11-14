17:12  14 ноября
14 ноября 2025, 17:59

Украина запустила серийное производство дронов-перехватчиков "Шахедов"

14 ноября 2025, 17:59
фото: nsn.net.ua
Украинский дрон-перехватчик вражеских «Шахедов» запущен в серийное производство в Украине

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать готовят производственные линии", – отметил он.

Как отмечается, "Octopus" – именно украинская технология перехвата "шахедов", разработанная Вооруженными силами и подтвержденная в бою. Работает по ночам, под глушением и на низких высотах.

"Таким образом, запускаем перехватчики в серийное производство, чтобы они как можно быстрее стали в защиту украинского неба", – добавил министр.

Ранее издание Independent писало, что Украина быстро восстанавливает свою оборонную промышленность и все больше полагается на отечественные разработки. В частности, иностранные эксперты отметили ракету FP-5 "Фламинго".

Шмыгаль Минобороны производство производство оружия дрон
