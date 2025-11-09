16:52  09 ноября
09 ноября 2025, 17:50

Отечественное оружие на фронте: Украина производит $1 млрд техники собственными силами – Independent

09 ноября 2025, 17:50
Фото: Independent
Украина быстро восстанавливает собственную оборонную промышленность и все больше полагается на отечественные разработки

Об этом сообщает "Independent", передает RegioNews.

После десятилетий упадка местные инженеры и стартапы начали производить беспилотники, крылатые ракеты и другие боеприпасы, сочетая доступные материалы с IT-решениями и адекватными электронными блоками. Из-за неопределенности внешних поставок такая "импровизированная" индустрия стала критически важной для обеспечения потребностей фронта.

Среди заметных проектов – крылатая ракета FP-5 "Фламинго" с дальностью до 3 000 км, максимальной скоростью около 900 км/ч и полезной нагрузкой более тонны. Ее создают из сочетания ракетного и турбореактивного советского оборудования; иногда двигатели восстанавливают со свалок. Такие решения дают Украине независимость в применении ударных средств, в то время как партнеры еще ограничивают использование своего оружия против целей в российской глубине.

Наряду с тяжелыми разработками распространены дешевые и быстро производимые дроны. Компании используют угольные принтеры для фюзеляжей, двигатели от газонокосилок и навигацию с открытым кодом. БПЛА типов FP1 и FP2 стоят примерно 50 тысяч долларов, тогда как западные и российские аналоги оцениваются в сотни тысяч.

Как технический директор Fire Point Ийна Терех прямо отмечает: "Когда на тебя нацелено оружие, ты не думаешь о стандартах, ты думаешь, что "это должно работать".

Эксперты отмечают, что украинская оборонная отрасль растет с низкой базы – ее текущая стоимость около $1 млрд – но делает это быстро. Сочетание частной инициативы, упрощения бюрократии и боевой необходимости стимулирует инновации.

В то же время вызовов остается много: масштаб производства, логистика, стандартизация и противодействие адаптации противника, но уже сейчас украинские мастерские дают армии инструменты, которых раньше не хватало.

Ранее сообщалось, президент Зеленский подписал очередной пакет санкций против российских чиновников и бизнесменов. Новые ограничения нацелены на "кошельки" Кремля и тех, кто способствует агрессии против Украины, оставляя страну-оккупанта без ключевых финансовых ресурсов.

