Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"
Український дрон-перехоплювач ворожих «Шахедів» запущено у серійне виробництво в Україні
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
"Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії", – зазначив він.
Як зазначається, "Octopus" – саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.
"Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба", – додав міністр.
Раніше видання Independent писало, що Україна швидко відновлює власну оборонну промисловість і все більше покладається на вітчизняні розробки. Зокрема іноземні експерти відзначили ракету FP‑5 "Фламінго".