Україна запустила серійне виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"

фото: nsn.net.ua

Український дрон-перехоплювач ворожих «Шахедів» запущено у серійне виробництво в Україні

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії", – зазначив він.

Як зазначається, "Octopus" – саме українська технологія перехоплення "шахедів", розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

"Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба", – додав міністр.

Раніше видання Independent писало, що Україна швидко відновлює власну оборонну промисловість і все більше покладається на вітчизняні розробки. Зокрема іноземні експерти відзначили ракету FP‑5 "Фламінго".