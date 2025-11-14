17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
14 листопада 2025, 17:12
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу до України завітає атмосферний фронт, а в неділю очікується похолодання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, 15 листопада невеликі дощі пройдуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На решті території України завтра без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня очікується в межах +8…+12 градусів, на півдні та південному заході до +14 градусів, на Волині, Рівненщині, у північних районах Житомирщини, Київщини та Чернігівщини почнеться похолодання, вдень +5…+8 градусів.

У Києві завтра вдень буде близько +10 градусів.

В неділю, 16 листопада, у більшості областей України, окрім півдня, очікується похолодання, до +3…+8 градусів.

"Понеділок знову побуде теплішим, а ось 19-20 листопада на заході, півночі та подекуди у центральних областях істотно похолоднішає", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні похолодає та чи чекати снігу. Опадів зі снігом найближчим часом не прогнозують, за винятком високогір’я Карпат, де можливий мокрий сніг під час фронтів.

