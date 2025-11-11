17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2025, 17:30

В Украине может подорожать дизельное топливо: эксперт назвал цену

11 ноября 2025, 17:30
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Украине цены на дизельное горючее могут вырасти еще на 2,5 гривны за литр, однако острого дефицита топлива не ожидается

Об этом в комментарии агентству "Укринформ" сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, передает RegioNews.

"Розничная цена на дизтопливо уже прибавила 1,5 грн за литр. Потенциал для роста цены есть, но не думаю, что на 4 грн., на 2,5 грн. В течение нескольких недель, думаю, мы это еще увидим", – отметил эксперт.

По его словам, влияние длительных отключений электроэнергии на спрос на горючее пока сложно оценить, однако оно вряд ли превысит 10% от общего объема рынка.

"Не думаю, что нас ждет острый дефицит, и что дефицит вообще будет. Но и запасов тоже не будет, по крайней мере, в ближайший месяц", – добавил Куюн.

В то же время он подчеркнул, что оснований для роста цен на бензины или сжиженный газ пока нет.

Напомним, во Львовской области таможенники обнаружили в грузовике почти 400 поддельных наушников AirPods и аксессуары с логотипами известных брендов Gucci и Dior. Контрабанду пытались скрыть под видом "паровых очистителей".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подорожание цена топливо дизельное топливо
Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атак украинских дронов - Reuters
05 ноября 2025, 18:41
Яблоки в Украине будут еще дороже: сколько будет стоить популярный фрукт
03 ноября 2025, 22:50
В Украине изменились цены на популярный овощ: какие теперь ценники в супермаркетах
31 октября 2025, 23:30
Все новости »
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Продавали "туры" в Польшу: во Львовской области задержали переправителей
11 ноября 2025, 18:15
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
11 ноября 2025, 17:59
Обещал заработать на криптовалюте: на Прикарпатье мужчина уговорил девушку на сайте знакомств инвестировать в фейковую платформу
11 ноября 2025, 17:55
Бывший вице-премьер-министр Чернышов оказался в эпицентре нового коррупционного скандала
11 ноября 2025, 17:46
Сожженный флаг РФ и украинские символы: партизаны на оккупированном Запорожье напоминают россиянам о сопротивлении
11 ноября 2025, 17:35
Стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич и другие фигуранты коррупционных дел
11 ноября 2025, 17:33
В Запорожской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми
11 ноября 2025, 17:12
Жительницу Тернопольщины судили за кражу 377 початков кукурузы: какой приговор
11 ноября 2025, 17:12
На Днепропетровщине женщина жестоко расправилась с 69-летней пенсионеркой
11 ноября 2025, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »