В Украине может подорожать дизельное топливо: эксперт назвал цену

В Украине цены на дизельное горючее могут вырасти еще на 2,5 гривны за литр, однако острого дефицита топлива не ожидается

Об этом в комментарии агентству "Укринформ" сообщил директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, передает RegioNews.

"Розничная цена на дизтопливо уже прибавила 1,5 грн за литр. Потенциал для роста цены есть, но не думаю, что на 4 грн., на 2,5 грн. В течение нескольких недель, думаю, мы это еще увидим", – отметил эксперт.

По его словам, влияние длительных отключений электроэнергии на спрос на горючее пока сложно оценить, однако оно вряд ли превысит 10% от общего объема рынка.

"Не думаю, что нас ждет острый дефицит, и что дефицит вообще будет. Но и запасов тоже не будет, по крайней мере, в ближайший месяц", – добавил Куюн.

В то же время он подчеркнул, что оснований для роста цен на бензины или сжиженный газ пока нет.

