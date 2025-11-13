В Україні значно подешевшав популярний овоч

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на EastFruit.

Аналітики зазначають, що минулого тижня виробникам ще вдавалося утримувати відпускні ціни, проте вже на початку поточного тижня стало очевидно, що при встановленому рівні цін реалізувати обсяги, що не підлягають зберіганню, до настання морозів буде вкрай складно.

Станом на 13 листопада фермери в основних регіонах виробництва готові відвантажувати якісну картоплю по 7-13 грн/кг, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня

Наразі ціни на картоплю на ринку України на даний момент вже в середньому на 58% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року, свідчать дані аналітиків.

Як повідомлялось, у жовтні 2025 року споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 15,6% у порівнянні з жовтнем 2024 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.