Завтра, 14 листопада, більшість українців проведуть частину дня без світла через запроваджені обмеження споживання електроенергії. Причиною таких заходів "Укренерго" називає наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти країни.

Обмеження стосуються як побутових, так і промислових споживачів. За повідомленням компанії, графіки погодинних відключень триватимуть з 00:00 до 23:59 і передбачають від 2 до 4 черг обмеження. Для промисловості також передбачені заходи з обмеження потужності в той самий час.

Компанія попереджає, що час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам радять стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах "Укренерго". Такі заходи покликані забезпечити стабільність енергосистеми під час критичних навантажень.

Українцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасового відключення електрики та врахувати графіки обмежень у повсякденних справах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів створив спеціальний координаційний штаб для забезпечення стабільного зв'язку під час ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.