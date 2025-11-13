14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 19:08

"Укренерго" попереджає про планові відключення світла до 16 годин майже по всій країні

Фото: ілюстративне
Завтра більшість українців залишаться без світла через обмеження споживання електроенергії, запроваджені "Укренерго"

Про це повідомляє "Укренерго", передає RegioNews.

Завтра, 14 листопада, більшість українців проведуть частину дня без світла через запроваджені обмеження споживання електроенергії. Причиною таких заходів "Укренерго" називає наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти країни.

Обмеження стосуються як побутових, так і промислових споживачів. За повідомленням компанії, графіки погодинних відключень триватимуть з 00:00 до 23:59 і передбачають від 2 до 4 черг обмеження. Для промисловості також передбачені заходи з обмеження потужності в той самий час.

Компанія попереджає, що час та обсяг відключень можуть змінюватися залежно від ситуації, тому громадянам радять стежити за актуальною інформацією на офіційних ресурсах "Укренерго". Такі заходи покликані забезпечити стабільність енергосистеми під час критичних навантажень.

Українцям радять заздалегідь підготуватися до тимчасового відключення електрики та врахувати графіки обмежень у повсякденних справах.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів створив спеціальний координаційний штаб для забезпечення стабільного зв'язку під час ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
