Украинские военные уничтожили место хранения дронов Орион во временно оккупированном Крыму — командующий СБС

Украинские Силы безопасности и обороны нанесли точечный удар по месту хранения и обслуживания российских ударных беспилотников "Орион" во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщил командующий Силами безопасности и обороны Андрей Бровди, передает RegioNews.

По его словам, уничтоженные беспилотники "Орион" являются опасными носителями авиабомб и ракет "воздух-земля", способными совершать длительные боевые вылета.

Эти БПЛА способны находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 7 500 метров, имеют размах крыла 16,3 метра и могут нести высокоточное вооружение. Их уничтожение существенно снижает разведывательно ударный потенциал противника на полуострове", — отметил Бровди.

В результате удара была поражена техника и инфраструктура, которую оккупанты использовали для обслуживания дронов, осуществлявших атаки на украинские позиции и гражданские объекты.

Операция стала очередным подтверждением способности украинских сил обороны эффективно поражать военные объекты противника на временно оккупированной территории Крыма.

Напомним, ночью 13 ноября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Арциз в Одесской области. Из-за вражеских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.