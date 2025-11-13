14:39  13 ноября
В Киеве потратят 150 млн евро на новые вагоны метро
12:50  13 ноября
В Украине идет потепление: где и когда повысится температура
08:25  13 ноября
На Ровенщине с начала года – 3199 ДТП: 95 погибших и сотни травмированных
13 ноября 2025, 17:04

Украинские военные уничтожили место хранения дронов Орион во временно оккупированном Крыму — командующий СБС

13 ноября 2025, 17:04
Украинские Силы безопасности и обороны нанесли точечный удар по месту хранения и обслуживания российских ударных беспилотников "Орион" во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщил командующий Силами безопасности и обороны Андрей Бровди, передает RegioNews.

По его словам, уничтоженные беспилотники "Орион" являются опасными носителями авиабомб и ракет "воздух-земля", способными совершать длительные боевые вылета.

Эти БПЛА способны находиться в воздухе до 24 часов на высоте до 7 500 метров, имеют размах крыла 16,3 метра и могут нести высокоточное вооружение. Их уничтожение существенно снижает разведывательно ударный потенциал противника на полуострове", — отметил Бровди.

В результате удара была поражена техника и инфраструктура, которую оккупанты использовали для обслуживания дронов, осуществлявших атаки на украинские позиции и гражданские объекты.

Операция стала очередным подтверждением способности украинских сил обороны эффективно поражать военные объекты противника на временно оккупированной территории Крыма.

Напомним, ночью 13 ноября российские военные атаковали ударными беспилотниками город Арциз в Одесской области. Из-за вражеских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры, административное помещение и ремонтные цеха.

Крым УДАР ССО ВСУ
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
