Українські військові знищили місце зберігання дронів "Оріон” у тимчасово окупованому Криму — командувач СБС

Українські Сили безпеки та оборони завдали точкового удару по місцю зберігання та обслуговування російських ударних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив командувач Сил безпеки та оборони Андрій Бровді, передає RegioNews.

За його словами, знищені безпілотники "Оріон" є небезпечними носіями авіабомб і ракет "повітря-земля”, здатними здійснювати тривалі бойові вильоти.

"Ці БПЛА здатні перебувати в повітрі до 24 годин на висоті до 7 500 метрів, мають розмах крила 16,3 метра і можуть нести високоточне озброєння. Їхнє знищення суттєво знижує розвідувально-ударний потенціал противника на півострові", — зазначив Бровді.

У результаті удару було уражено техніку та інфраструктуру, яку окупанти використовували для обслуговування дронів, що здійснювали атаки на українські позиції та цивільні об’єкти.

Операція стала черговим підтвердженням здатності українських Сил оборони ефективно вражати військові об’єкти противника на тимчасово окупованій території Криму.

Нагадаємо, вночі 13 листопада російські військові атакували ударними безпілотниками місто Арциз на Одещині. Через ворожий обстріл пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.