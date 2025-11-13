14:39  13 листопада
У Києві витратять 150 млн євро на нові вагони метро
12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 17:04

Українські військові знищили місце зберігання дронів "Оріон” у тимчасово окупованому Криму — командувач СБС

13 листопада 2025, 17:04
Українські Сили безпеки та оборони завдали точкового удару по місцю зберігання та обслуговування російських ударних безпілотників "Оріон" у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив командувач Сил безпеки та оборони Андрій Бровді, передає RegioNews.

За його словами, знищені безпілотники "Оріон" є небезпечними носіями авіабомб і ракет "повітря-земля”, здатними здійснювати тривалі бойові вильоти.

"Ці БПЛА здатні перебувати в повітрі до 24 годин на висоті до 7 500 метрів, мають розмах крила 16,3 метра і можуть нести високоточне озброєння. Їхнє знищення суттєво знижує розвідувально-ударний потенціал противника на півострові", — зазначив Бровді.

У результаті удару було уражено техніку та інфраструктуру, яку окупанти використовували для обслуговування дронів, що здійснювали атаки на українські позиції та цивільні об’єкти.

Операція стала черговим підтвердженням здатності українських Сил оборони ефективно вражати військові об’єкти противника на тимчасово окупованій території Криму.

Нагадаємо, вночі 13 листопада російські військові атакували ударними безпілотниками місто Арциз на Одещині. Через ворожий обстріл пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи.

11 листопада 2025
Українців із тимчасово окупованих територій хочуть депортувати до Сибіру
13 листопада 2025, 18:59
Зв'язок та мобільний інтернет працюватимуть краще під час відключень світла
13 листопада 2025, 18:51
На Житомирщині викрили злочинну групу, яка постачала наркотики до виправної колонії
13 листопада 2025, 18:46
На Рівненщині поліцейські врятували 65-річну жінку, яка заблукала в лісі
13 листопада 2025, 18:25
Програма "Доступні ліки": на Дніпропетровщині запрацювала перша мобільна аптека
13 листопада 2025, 18:14
На Харківщині проведуть зустріч "Діалог влади та бізнесу": як долучитися
13 листопада 2025, 17:35
На Закарпатті затримали ділка, який влаштував "туристичний бізнес" для ухилянтів
13 листопада 2025, 17:15
На Рівненщині у ДТП потрапив підліток: що відомо
13 листопада 2025, 16:45
Зеленський: Україна щомісяця мобілізує близько 30 тисяч осіб, але партнери наполягають на збільшенні цього показника
13 листопада 2025, 16:11
07 серпня 2025
