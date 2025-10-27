16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 14:37

ССО ударили по нефтебазе окупантов: уничтожены цистерны с топливом

27 октября 2025, 14:37
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В ночь на 27 октября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли успешные удары по объектам обеспечения российской армии

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что мишенями стали состав топлива и нефтебаза, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным ССО, дроны нанесли удары в момент, когда цистерны были заполнены, что значительно усилило эффект.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу для ускорения остановки его наступательных потуг", – подчеркнули в командовании.

Напомним, в ночь на 19 октября подразделения Сил специальных операций вместе с движением сопротивления в России "Черная искра" атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод. Известно, что повреждена одна из установок для переработки и очистки газа.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
