ССО ударили по нефтебазе окупантов: уничтожены цистерны с топливом

Скриншот с видео

В ночь на 27 октября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли успешные удары по объектам обеспечения российской армии

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что мишенями стали состав топлива и нефтебаза, расположенный на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным ССО, дроны нанесли удары в момент, когда цистерны были заполнены, что значительно усилило эффект.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу для ускорения остановки его наступательных потуг", – подчеркнули в командовании.

Напомним, в ночь на 19 октября подразделения Сил специальных операций вместе с движением сопротивления в России "Черная искра" атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод. Известно, что повреждена одна из установок для переработки и очистки газа.