Через удари РФ без світла залишились понад 27 тисяч споживачів у трьох областях — Міненерго
Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишаються понад 27 тисяч споживачів у трьох областях
Про це повідомило Міністерство енергетики України у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру не припиняються. Протягом минулої доби ворог знову завдав ударів дронами по енергооб’єктах у кількох областях, що спричинило пошкодження обладнання та тимчасові знеструмлення. Більшість споживачів уже заживлена", — зазначили у відомстві.
За даними Міненерго, без світла залишаються:
- Одеська область — понад 12 тисяч абонентів,
- Дніпропетровська область — близько 8,6 тисячі,
- Запорізька область — приблизно 6,5 тисячі споживачів.
Ситуація залишається складною у прифронтових і прикордонних регіонах. Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
У більшості областей діють графіки погодинних відключень — від двох до чотирьох черг, а також обмеження споживання для промисловості та бізнесу.
Міненерго закликає громадян раціонально користуватися електроенергією, особливо в години пікового навантаження — вранці та ввечері.
Нагадаємо, вночі 11 листопада ворог масовано атакував південь Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені енергооб’єкти та депо "Укрзалізниці".