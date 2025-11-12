14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 15:59

Через удари РФ без світла залишились понад 27 тисяч споживачів у трьох областях — Міненерго

12 листопада 2025, 15:59
Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишаються понад 27 тисяч споживачів у трьох областях

Про це повідомило Міністерство енергетики України у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру не припиняються. Протягом минулої доби ворог знову завдав ударів дронами по енергооб’єктах у кількох областях, що спричинило пошкодження обладнання та тимчасові знеструмлення. Більшість споживачів уже заживлена", — зазначили у відомстві.

За даними Міненерго, без світла залишаються:

  • Одеська область — понад 12 тисяч абонентів,
  • Дніпропетровська область — близько 8,6 тисячі,
  • Запорізька область — приблизно 6,5 тисячі споживачів.

Ситуація залишається складною у прифронтових і прикордонних регіонах. Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У більшості областей діють графіки погодинних відключень — від двох до чотирьох черг, а також обмеження споживання для промисловості та бізнесу.

Міненерго закликає громадян раціонально користуватися електроенергією, особливо в години пікового навантаження — вранці та ввечері.

Нагадаємо, вночі 11 листопада ворог масовано атакував південь Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені енергооб’єкти та депо "Укрзалізниці".

війна відключення світла
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
