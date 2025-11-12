Через удари РФ без світла залишились понад 27 тисяч споживачів у трьох областях — Міненерго

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України без електропостачання залишаються понад 27 тисяч споживачів у трьох областях

Про це повідомило Міністерство енергетики України у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру не припиняються. Протягом минулої доби ворог знову завдав ударів дронами по енергооб’єктах у кількох областях, що спричинило пошкодження обладнання та тимчасові знеструмлення. Більшість споживачів уже заживлена", — зазначили у відомстві.

За даними Міненерго, без світла залишаються:

Одеська область — понад 12 тисяч абонентів,

Дніпропетровська область — близько 8,6 тисячі,

Запорізька область — приблизно 6,5 тисячі споживачів.

Ситуація залишається складною у прифронтових і прикордонних регіонах. Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У більшості областей діють графіки погодинних відключень — від двох до чотирьох черг, а також обмеження споживання для промисловості та бізнесу.

Міненерго закликає громадян раціонально користуватися електроенергією, особливо в години пікового навантаження — вранці та ввечері.

Нагадаємо, вночі 11 листопада ворог масовано атакував південь Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені енергооб’єкти та депо "Укрзалізниці".