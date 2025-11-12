14:24  12 ноября
12 ноября 2025, 13:12

В Харьковской области будут судить правоохранителя, который за 2000 долларов организовал снятие с розыска

12 ноября 2025, 13:12
фото: ГБР
По материалам ГБР будут судить харьковского правоохранителя, организовавшего мужчине сопровождение в ТЦК для снятия с розыска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, житель Харькова получил повестку и начал искать пути уклонения от призыва. Из-за своих знакомых он вышел на местного правоохранителя, который проверил специализированные базы данных и подтвердил, что мужчину разыскивает ТЦК.

Фигурант заверил, что имеет необходимые связи и сможет уладить вопрос за 2000 долларов США.

Во время этого визита в ТЦК мужчина обновил свои данные, таким образом, больше не отражаясь в базах как разыскиваемое лицо. Также в отношении него закрыли административное производство, которое предусматривало штраф в 17 тыс. гривен.

В настоящее время правоохранитель уволен со службы. Ему инкриминируют злоупотребление влиянием. За совершенное эксправохранителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области будут судить бывших правоохранителей. Их обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в сотрудничестве с оккупационными структурами.

