В Кировоградской области 20-летний парень поджег здания райсовета и банка по требованию врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области.

На днях в полицию поступили сообщения о возгорании отделения банка и здании райсовета в областном центре. На места происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы.

Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника в кратчайшие сроки. Им оказался 20-летний парень. Его завербовали представители российских спецслужб через сайт знакомств.

Парню сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в начале марта в Кропивницком задержали агента ФСБ, который "вербовал" людей для регистрации российских Старлинков. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.