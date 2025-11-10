Последний обстрел энергетической инфраструктуры Украины был самым масштабным и критически повлиял на систему, — POLITICO

Последняя массовая атака Украина по энергетической инфраструктуре стала самой большой за весь период широкомасштабного вторжения рашистов

Об этом сообщает POLITICO, передает RegioNews.

В материале отмечено, что враг применил одновременно большое количество ракет и беспилотников, направленных на большие генерационные, передаточные и распределительные объекты энергосистемы, чем нанес критический удар по работе системы питания страны.

Представители украинской энергетической отрасли подтверждают, что последствия этого удара уже проявляются в усиленном графике плановых отключений, уменьшении генерации и существенном росте риска масштабных блекаутов.

Напомним, что сейчас в Украине на фоне российских ударов по энергообъектам в Украине снова стали часто вводить ограничения. Также ранее эксперты говорили о том, что на следующий год в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения. В частности, это объясняют необходимостью восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.