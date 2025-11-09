Фото: иллюстративное

Город Ромны на Сумщине подвергается массированной атаке дронов, местные службы работают в усиленном режиме

Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Город Ромны на Сумщине подвергся массированной атаке беспилотников. По сообщениям мониторинговых групп, в настоящее время в направлении населенного пункта двигается около 15 дронов.

В городе слышны взрывы и грохот, что создает серьезную угрозу для мирного населения. Местные службы реагирования находятся в состоянии повышенной готовности, эвакуационные маршруты уточняются.

Специалисты предупреждают, что атака может занять несколько часов и призывают жителей оставаться в безопасных укрытиях. Власти города координируют действия с военными и экстренными службами для минимизации рисков.

Согласно предварительным данным, специальные подразделения мониторят дроны и пытаются обезвредить их до достижения критически важных объектов города. Ситуация остается напряженной.

