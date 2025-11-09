17:51  07 ноября
В Буковеле горит гостиница, эвакуировали около 100 человек
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2025, 13:40

Массовая атака БПЛА на Сумщине: около 15 дронов двигаются на Ромны

09 ноября 2025, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Город Ромны на Сумщине подвергается массированной атаке дронов, местные службы работают в усиленном режиме

Об этом сообщают мониторинговые Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Город Ромны на Сумщине подвергся массированной атаке беспилотников. По сообщениям мониторинговых групп, в настоящее время в направлении населенного пункта двигается около 15 дронов.

В городе слышны взрывы и грохот, что создает серьезную угрозу для мирного населения. Местные службы реагирования находятся в состоянии повышенной готовности, эвакуационные маршруты уточняются.

Специалисты предупреждают, что атака может занять несколько часов и призывают жителей оставаться в безопасных укрытиях. Власти города координируют действия с военными и экстренными службами для минимизации рисков.

Согласно предварительным данным, специальные подразделения мониторят дроны и пытаются обезвредить их до достижения критически важных объектов города. Ситуация остается напряженной.

Ранее сообщалось, в Херсоне из-за обстрела российских войск загорелся частный дом - спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, работая в условиях возможной повторной атаки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
атака шахеды дроны безопасность взрывы эвакуация обстрелы Сумская область
В Сумской области Renault протаранил Honda при объезде автобуса – трое травмированных
09 ноября 2025, 11:21
"Человеческое сафари" на линии фронта: Анджелина Джоли о жизни в Николаеве и Херсоне под дронами
09 ноября 2025, 10:39
В Херсоне из-за обстрела загорелся частный дом – ГСЧС обнародовала фото
09 ноября 2025, 10:15
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
09 ноября 2025, 13:53
В Донецкой области простились с полицейским Виталием Олейниковым, который погиб от удара дрона
09 ноября 2025, 13:29
В Житомирской области военные захватили госпредприятие: применяли газ и угрожали оружием
09 ноября 2025, 12:43
"Это могло спровоцировать Третью мировую": Столтенберг рассказал о звонке Зеленского в первый день войны
09 ноября 2025, 11:59
В Сумской области Renault протаранил Honda при объезде автобуса – трое травмированных
09 ноября 2025, 11:21
"Человеческое сафари" на линии фронта: Анджелина Джоли о жизни в Николаеве и Херсоне под дронами
09 ноября 2025, 10:39
В Херсоне из-за обстрела загорелся частный дом – ГСЧС обнародовала фото
09 ноября 2025, 10:15
Франция передала Украине 280 км рыболовных сетей для защиты от дронов, – The Guardian
09 ноября 2025, 09:49
В Днепропетровской области женщина умерла после свидания в колонии с осужденным мужчиной
09 ноября 2025, 09:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »