Фото: Facebook/Andriy Grinenko

Ночью 9 ноября три дрона атаковали одну из украинских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), построенную в 2016 году компанией "Клиар Энерджи"

Об этом сообщил соучредитель проекта Андрей Гриненко, передает RegioNews.

По его словам, станция была первой крупной ТЭЦ на биомассе в Украине и стала эталоном для отрасли. Она демонстрирует возможность энергетической независимости благодаря использованию местных ресурсов.

"Для меня этот проект всегда был особенным из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну. К счастью, никто не пострадал", – отметил Гриненко.

Станция продолжает работать, а на месте происшествия оперативно действовали сотрудники ТЭЦ и технические команды. Они обеспечили безопасность объекта и снизили риски дальнейших повреждений.

Эксперты отмечают, что подобные атаки на критическую энергетическую инфраструктуру могут оказать значительное влияние на стабильность энергоснабжения. Однако на данный момент станция работает бесперебойно, а все ключевые системы остаются функциональными.

