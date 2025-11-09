16:52  09 ноября
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
15:54  09 ноября
Водитель в розыске на трассе Киев–Одесса отказался ехать в ТЦК и устроил конфликт с полицией
13:53  09 ноября
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2025, 17:20

Три дрона атаковали украинскую ТЭЦ на биомассе: опубликованы кадры с места происшествия

09 ноября 2025, 17:20
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Andriy Grinenko
Читайте також
українською мовою

Ночью 9 ноября три дрона атаковали одну из украинских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), построенную в 2016 году компанией "Клиар Энерджи"

Об этом сообщил соучредитель проекта Андрей Гриненко, передает RegioNews.

По его словам, станция была первой крупной ТЭЦ на биомассе в Украине и стала эталоном для отрасли. Она демонстрирует возможность энергетической независимости благодаря использованию местных ресурсов.

"Для меня этот проект всегда был особенным из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну. К счастью, никто не пострадал", – отметил Гриненко.

Станция продолжает работать, а на месте происшествия оперативно действовали сотрудники ТЭЦ и технические команды. Они обеспечили безопасность объекта и снизили риски дальнейших повреждений.

Эксперты отмечают, что подобные атаки на критическую энергетическую инфраструктуру могут оказать значительное влияние на стабильность энергоснабжения. Однако на данный момент станция работает бесперебойно, а все ключевые системы остаются функциональными.

Напомним, Киев может оказаться перед энергетической катастрофой, если ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 не возобновят работу в течение трех дней. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул критичность ситуации во время пресс-конференции о подготовке к осенне-зимнему периоду.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина дроны ТЭЦ энергетика атака критическая инфраструктура
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
09 ноября 2025, 16:52
Массовая атака БПЛА на Сумщине: около 15 дронов двигаются на Ромны
09 ноября 2025, 13:40
"Человеческое сафари" на линии фронта: Анджелина Джоли о жизни в Николаеве и Херсоне под дронами
09 ноября 2025, 10:39
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Отечественное оружие на фронте: Украина производит $1 млрд техники собственными силами – Independent
09 ноября 2025, 17:50
Дожди и туман по всей Украине: чего ожидать от погоды 10 ноября
09 ноября 2025, 16:52
ВСУ остановили наступление РФ на востоке Запорожской области: зачистили Солодкое и Ровнополье
09 ноября 2025, 16:35
Смертельное ДТП на трассе "Киев–Чоп": погибла супружеская пара пенсионеров
09 ноября 2025, 16:07
Водитель в розыске на трассе Киев–Одесса отказался ехать в ТЦК и устроил конфликт с полицией
09 ноября 2025, 15:54
Зеленский подписал новые санкции: под ударом "кошелек" Путина и российские чиновники
09 ноября 2025, 15:19
В полиции показали последствия атак на Днепропетровщине: более 30 ударов и раненый гражданский
09 ноября 2025, 14:36
Средняя зарплата в Украине превысила 26 тысяч гривен: где платят больше всего
09 ноября 2025, 14:18
Трагедия в Киевской области: во время пожара сгорел двухэтажный дом, погиб хозяин
09 ноября 2025, 13:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »