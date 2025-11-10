Останній обстріл енергетичної інфраструктури України був наймасштабнішим і критично вплинув на систему, — POLITICO

Остання масова атака Україна по енергетичній інфраструктурі стала найбільшою за весь період широкомасштабного вторгнення рашистів

Про це повідомляє POLITICO, передає RegioNews.

У матеріалі зазначено, що ворог застосував одночасно велику кількість ракет і безпілотників, спрямованих на великі генераційні, передавальні та розподільчі об’єкти енергосистеми — чим завдав критичного удару по роботі системи живлення країни.

Представники української енергетичної галузі підтверджують, що наслідки цього удару вже проявляються у посиленому графіку планових відключень, зменшеній генерації та суттєвому зростанні ризику масштабних блекаутів.

Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.