19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
10 листопада 2025, 18:44

Останній обстріл енергетичної інфраструктури України був наймасштабнішим і критично вплинув на систему, — POLITICO

10 листопада 2025, 18:44
Остання масова атака Україна по енергетичній інфраструктурі стала найбільшою за весь період широкомасштабного вторгнення рашистів

Про це повідомляє POLITICO, передає RegioNews.

У матеріалі зазначено, що ворог застосував одночасно велику кількість ракет і безпілотників, спрямованих на великі генераційні, передавальні та розподільчі об’єкти енергосистеми — чим завдав критичного удару по роботі системи живлення країни.

Представники української енергетичної галузі підтверджують, що наслідки цього удару вже проявляються у посиленому графіку планових відключень, зменшеній генерації та суттєвому зростанні ризику масштабних блекаутів.

Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

обстріл енергетика атака
Росія вдарила по Сумщині: горіли склади та транспорт
10 листопада 2025, 06:55
Три дрони атакували українську ТЕЦ на біомасі: опубліковані кадри з місця події
09 листопада 2025, 17:20
Масова атака БПЛА на Сумщині: близько 15 дронів рухаються на Ромни
09 листопада 2025, 13:40
Правоохоронці затримали підозрюваного у привласненні активів НПЗ на майже 6 млрд грн
10 листопада 2025, 21:56
Відомий в Україні виробник залізної руди зупинив виробництво через російські обстріли
10 листопада 2025, 21:47
На Прикарпатті затримали чоловіка, який "замінував" адмінбудівлю
10 листопада 2025, 21:45
У Києві 15-річного хлопця побили лопатою - відео
10 листопада 2025, 21:32
Затримали українських військових, які торгували боєприпасами: що відомо
10 листопада 2025, 21:25
Саркозі звільнили з в’язниці після 20 днів ув’язнення: колишній президент Франції перебуватиме під наглядом
10 листопада 2025, 21:17
РФ стягує 150 тис. військових до Донеччини: Путін готує "вирішальний маневр" у Покровську
10 листопада 2025, 21:16
Зеленський відреагував на корупційний скандал в "Енергоатомі"
10 листопада 2025, 21:05
У Харкові підлітка затримали за підпали на залізниці: хотів "легких грошей"
10 листопада 2025, 20:55
ТЕС "Центренерго" відновлюють після російських ударів
10 листопада 2025, 20:51
