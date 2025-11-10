Українці можуть заробляти на власних генераторах: Мінцифри запустило нову ініціативу

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про старт проєкту, який дозволяє власникам генераторів заробляти гроші, забезпечуючи роботу базових станцій мобільних операторів під час відключень електроенергі

Про це повідомляє Мінцифри, передає RegioNews.

Громадянам, які підключать свої генератори до мобільних вишок у періоди блекаутів, виплачуватимуть від 110 до 140 гривень за годину роботи обладнання. Це становить орієнтовно 1320–1720 грн за 12 годин.

До участі у програмі можуть долучитися фізичні особи, ФОПи та юридичні особи, які мають генератори потужністю від 7,2 кВт. Власники самостійно забезпечують заправку та технічне обслуговування генераторів, а оператори мобільного зв’язку сплачують орендну компенсацію залежно від обсягу спожитої електроенергії та системи оподаткування.

Мета ініціативи — забезпечити стабільний мобільний зв’язок навіть під час тривалих блекаутів, коли базові станції залишаються без живлення.

Долучитися до проєкту можна, звернувшись на гарячу лінію Мінцифри.

Нагадаємо, що зараз в Україні на тлі російських ударів по енергооб'єктах в Україні знову стали часто запроваджувати обмеження. Також раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.