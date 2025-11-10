СБУ разоблачила более двухсот священнослужителей УПЦ (МП), работавших на Кремль

С начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины открыла более 200 уголовных производств против священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата)

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews

Среди фигурантов – 27 митрополитов и архиепископов, которые сотрудничали с российскими спецслужбами. Они собирали разведданные, передавали информацию оккупантам, вербовали прихожан для ФСБ, оправдывали войну и призывали к "единству с Москвой".

Некоторые из них, в частности настоятель храма в Донецкой области, корректировали огонь российских войск по украинским позициям.

Помимо сотрудничества с врагом часть священнослужителей УПЦ (МП) подозревают в развращении несовершеннолетних, распространении детской порнографии и организации схем уклонения от мобилизации.

По результатам работы СБУ:

78 клириков получили подозрения,

40 — приговорены к реальным срокам,

19 - лишены украинского гражданства.

Кроме того, по инициативе СБУ прекращено гражданство Ореста Березовского, более известного как митрополит Онуфрий, глава УПЦ (МП).

Напомним, ранее СБУ разоблачила клирика на распространении информации оккупантам о расположении блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Материалы по этому делу уже направлены в суд. С апреля 2024 года священнослужитель находится под стражей.