СБУ викрила понад дві сотні священнослужителів УПЦ (МП), які працювали на Кремль

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України відкрила понад 200 кримінальних проваджень проти священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату)

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Серед фігурантів — 27 митрополитів і архієпископів, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Вони збирали розвіддані, передавали інформацію окупантам, вербували парафіян для ФСБ, виправдовували війну та закликали до "єдності з Москвою".

Деякі з них, зокрема настоятель храму на Донеччині, коригували вогонь російських військ по українських позиціях.

Окрім співпраці з ворогом, частину священнослужителів УПЦ (МП) підозрюють у розбещенні неповнолітніх, поширенні дитячої порнографії та організації схем ухилення від мобілізації.

За результатами роботи СБУ:

78 кліриків отримали підозри,

40 — засуджені до реальних строків,

19 — позбавлені українського громадянства.

Крім того, за ініціативою СБУ припинено громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит Онуфрій, очільник УПЦ (МП).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила клірика на поширенні інформації окупантам про розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Матеріали щодо цієї справи вже направлені до суду. З квітня 2024 року священнослужитель перебуває під вартою.