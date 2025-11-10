17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2025, 17:43

СБУ викрила понад дві сотні священнослужителів УПЦ (МП), які працювали на Кремль

10 листопада 2025, 17:43
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки України відкрила понад 200 кримінальних проваджень проти священнослужителів Української православної церкви (Московського патріархату)

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Серед фігурантів — 27 митрополитів і архієпископів, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Вони збирали розвіддані, передавали інформацію окупантам, вербували парафіян для ФСБ, виправдовували війну та закликали до "єдності з Москвою".

Деякі з них, зокрема настоятель храму на Донеччині, коригували вогонь російських військ по українських позиціях.

Окрім співпраці з ворогом, частину священнослужителів УПЦ (МП) підозрюють у розбещенні неповнолітніх, поширенні дитячої порнографії та організації схем ухилення від мобілізації.

За результатами роботи СБУ:

  • 78 кліриків отримали підозри,
  • 40 — засуджені до реальних строків,
  • 19 — позбавлені українського громадянства.

Крім того, за ініціативою СБУ припинено громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит Онуфрій, очільник УПЦ (МП).

Нагадаємо, раніше СБУ викрила клірика на поширенні інформації окупантам про розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині. Матеріали щодо цієї справи вже направлені до суду. З квітня 2024 року священнослужитель перебуває під вартою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія ФСБ РФ УПЦ МП
Заступниця генпрокурора Вдовиченко має родинні зв'язки з Росією – ЦПК
10 листопада 2025, 10:39
Зеленський підписав нові санкції: під ударом "гаманець" Путіна та російські урядовці
09 листопада 2025, 15:19
"Це могло спровокувати Третю світову": Столтенберг розповів про дзвінок Зеленського в перший день війни
09 листопада 2025, 11:59
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Українці можуть заробляти на власних генераторах: Мінцифри запустило нову ініціативу
10 листопада 2025, 17:54
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
10 листопада 2025, 17:39
У Львові потяг на смерть збив жінку
10 листопада 2025, 17:35
В Одесі чоловік відкрив вогонь по "шахедах" просто з балкона - відео
10 листопада 2025, 17:25
Наступного року в Україні з'являться двоповерхові пасажирські вагони
10 листопада 2025, 17:13
ДБР попередило хабарі чиновникам на понад 44 млн грн
10 листопада 2025, 16:55
Смертельна ДТП на Рівненщині: легковик вилетів на зустрічку на зіткнувся з вантажівкою
10 листопада 2025, 16:55
14 тисяч марок із Гітлером і свастикою: на кордоні з Польщею затримали контрабанду з нацистською символікою
10 листопада 2025, 16:40
На окупованому Запоріжжі росіяни відловлюють домашніх тварин заради хутра
10 листопада 2025, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »