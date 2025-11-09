Фото: ЧЕСТНО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подписании новых санкционных решений, которые, по его словам, являются "особыми"

Об этом глава государства написал в Telegram, передает RegioNews.

В публикации на официальном канале Зеленский пояснил, что новые ограничения направлены против тех, кто поддерживает российскую агрессию и участвует в попытках "нормализовать" оккупацию украинских территорий.

"Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий", – отметил президент.

Он также напомнил, что Россия недавно приняла демонстративное решение о введении собственных "санкций" против украинских чиновников, среди которых и премьер-министр Украины.

По словам Зеленского, такое поведение Москвы требует "значительно большего давления со стороны мирового сообщества" – как на финансовые механизмы, поддерживающие войну, так и на всех лиц, которые распространяют пропаганду или мешают принятию решений, направленных на мир. Украина уже готовит свои предложения по расширению санкционного давления для международных партнеров.

Президент сообщил, что в новый украинский санкционный список попали представители правительственных структур РФ, "причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины", один из так называемых "кошельков" Путина, функционер военной разведки и коллаборационист. Также Украина начинает работу в отношении российских издательств, которые "работают на оправдание агрессии и распространение пропаганды в мире".

"Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано", – подчеркнул Зеленский, поблагодарив всех международных партнеров за поддержку Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал "особые" санкционные решения, касающиеся лиц, причастных к финансированию войны и распространению российской пропаганды. Теперь Украина синхронизирует собственные ограничения с новым, уже 19-м пакетом санкций Евросоюза, который, по словам главы государства, должен стать одним из самых мощных шагов в давлении на Москву.