В первый день полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с просьбой установить бесполетную зону над территорией страны

Об этом сообщает "The Times", передает RegioNews.

Звонок был сделан из бункера в Киеве, где президент пытался срочно привлечь внимание союзников к масштабным авиаударам российских войск.

Зеленский напомнил, что подобные меры ранее применялись в Боснии и Северном Ираке, и призвал НАТО вмешаться для защиты украинского неба. Однако тогдашний генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг отказал, объяснив, что это потребовало бы уничтожения российских систем ПВО на территории России и Беларуси и готовности сбивать российские самолеты, что автоматически привело бы к прямому столкновению с РФ.

Столтенберг подчеркнул, что реализация такого плана могла спровоцировать более широкий конфликт или даже Третью мировую войну. Он охарактеризовал завершение звонка как "чрезвычайно болезненное" и признал, что боялся, что это может быть последний контакт с Зеленским.

По его словам, президент США Джо Байден также поддержал позицию, что рисковать глобальной войной ради Украины невозможно. В то же время Столтенберг отметил мужество украинского лидера и важность поиска безопасных путей поддержки страны без прямого военного вмешательства НАТО.

Напомним, НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году. Помощь Североатлантическому союзу включает не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи.