14 тысяч марок с Гитлером и свастикой: на границе с Польшей задержана контрабанда с нацистской символикой

На украинско-польской границе таможенники пресекли попытку незаконного ввоза большой партии предметов с нацистской символикой

Об этом сообщают соцсети, передает RegioNews.

Во время осмотра следовавшего в Украину автомобиля правоохранители обнаружили более 14 тысяч почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера и свастики. По предварительным данным, продукцию планировали реализовать через коллекционные интернет-площадки.

Контрабанда изъята, а водитель — гражданин Украины — допрошен. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 300 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение или хранение символики тоталитарных режимов).

В Государственной таможенной службе напомнили, что ввоз, распространение и пропаганда нацистской символики в Украину запрещены законом.

