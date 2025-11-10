19:59  10 ноября
10 ноября 2025, 16:40

14 тысяч марок с Гитлером и свастикой: на границе с Польшей задержана контрабанда с нацистской символикой

10 ноября 2025, 16:40
На украинско-польской границе таможенники пресекли попытку незаконного ввоза большой партии предметов с нацистской символикой

Об этом сообщают соцсети, передает RegioNews.

Во время осмотра следовавшего в Украину автомобиля правоохранители обнаружили более 14 тысяч почтовых марок с изображением Адольфа Гитлера и свастики. По предварительным данным, продукцию планировали реализовать через коллекционные интернет-площадки.

Контрабанда изъята, а водитель — гражданин Украины — допрошен. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 300 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение или хранение символики тоталитарных режимов).

В Государственной таможенной службе напомнили, что ввоз, распространение и пропаганда нацистской символики в Украину запрещены законом.

Напомним, ранее пограничники говорили о попытках незаконно уехать из Украины. С начала военного положения пресечено 1 826 попыток подкупа. В общей сложности это сумма свыше 22,8 миллиона гривен. Материалы передали правоохранителям.

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
