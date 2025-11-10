14 тисяч марок із Гітлером і свастикою: на кордоні з Польщею затримали контрабанду з нацистською символікою

Про це повідомляють соцмережі, передає RegioNews.

Під час огляду автомобіля, що прямував до України, правоохоронці виявили понад 14 тисяч поштових марок із зображенням Адольфа Гітлера та свастики. За попередніми даними, продукцію планували реалізувати через колекційні інтернет-майданчики.

Контрабанду вилучено, а водія — громадянина України — допитано. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 300 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення або зберігання символіки тоталітарних режимів).

У Державній митній службі нагадали, що ввезення, розповсюдження та пропаганда нацистської символіки в Україні заборонені законом.

Нагадаємо, раніше прикордонники говорили про спроби незаконно виїхати з України. З початку воєнного стану припинили 1 826 спроб підкупу. Загалом це сума понад 22,8 мільйона гривень. Матеріали передали правоохоронцям.