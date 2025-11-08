Въезд и выезд из Украины полностью закрыт: что происходит - заявление пограничников
8 ноября пограничники сообщили, что пропускные операции на границе приостановлены. Стало известно, почему это произошло
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает RegioNews.
По словам пограничников, причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни. Поэтому оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины временно не осуществляется.
"Просим учесть эту информацию при планировании своего путешествия", - отметили в ГНСУ.
Напомним, ранее пограничники говорили о попытках незаконно уехать из Украины. С начала военного положения пресечено 1 826 попыток подкупа. В общей сложности это сумма свыше 22,8 миллиона гривен. Материалы передали правоохранителям.
